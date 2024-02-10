2024-02-10 19:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

وجهت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة ودعم مفاوضات الحكومة لإنهاء مهمات قوات التحالف الدولي. وذكر بيان لمكتبه تلقته إيرث نيوز، أن “رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، وجه بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة ودعم مفاوضات الحكومة لانهاء مهمات قوات التحالف الدولي”. وتابع المندلاوي، أن “مجلس النواب سيفاتح القائد العام للقوات المسلحة، رئيس […]

ظهرت المقالة البرلمان يشكل لجنة لمتابعة ودعم مفاوضات الحكومة لإنهاء وجود التحالف الدولي أولاً على ايرث نيوز.