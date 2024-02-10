جدول أعمال مجلس النواب يوم الإثنين المقبل

2024-02-10 19:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

تضمن جدول اعمال جلسة البرلمان، ليوم الاثنين (12 شباط 2024)، 3 فقرات تخص مشروعات قوانين مختلفة.

وبحسبما اعلنت الدائرة الاعلامية للبرلمان في جدول الاعمال الذي تلقته "بغداد اليوم"، فأنه سيكون هنالك قراءة اولى لمقترح التعديل الاول لقانون لقانون عمليات زرع الاعضاء البشرية، وكذلك تقرير ومناقشة "قراءة ثانية" لمشروع تصديق اتفاقية الاعفاء المتبادل لسمات الدخول بين العراق وكوريا الجنوبية، والقراءة الثانية لتعديل لقانون المرور.



