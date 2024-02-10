رغم "منعها من الماراثون".. المرأة موعودة بمرحلة مختلفة والحصول على مناصب في البصرة

2024-02-10 20:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبرت عضو مجلس محافظة البصرة، أطياف التميمي، اليوم السبت (10 شباط 2024)، أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة للمرأة في المحافظة من ناحية استلام المناصب.

وقالت التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الرفض الذي كانت تتعرض له المرأة سابقا بشأن توليها المناصب الخدمية والحساسة بالمحافظة قد انتهى"، مبينة انه "بالرغم من ان المرأة لم تحصل على شيء ضمن المناصب الخمسة في الحكومة المحلية، لكن التوجه الموجود هو إعطاء المرأة تمثيلا اكبر بالمرحلة المقبلة".

واوضحت التميمي ان "دور المرأة لا يقل عن دور الرجل وبالتالي فأن عضوة المجلس المرأة بإمكانها ان تؤدي دورا في العمل، والان التوجه لإعطاء النساء الدور بشكل اكبر عكس السنوات السابقة التي كان ينظر المجتمع للمناصب العليا بأنها حكر على الرجل، بل الرؤيا اختلفت الان وستكون المرأة مع الرجل بيد واحدة لتقديم خدمة اكبر للمحافظة".

وتشكل النساء ستة مقاعد مقابل 17 مقعدا للرجال في مجلس محافظة البصرة.

وضجت الاوساط الشعبية في البصرة والعراق عموما من قرار "منع" النساء والفتيات من المشاركة في ماراثون تم تنظيمه في محافظة البصرة قبل ايام.



