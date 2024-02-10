الريال يهز شباك جيرونا برباعية ويتصدر الدوري الاسباني

2024-02-10 20:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حقق ريال مدريد الانتصار على جيرونا بنتيجة (4-0)، اليوم السبت (10 شباط 2024)، ضمن منافسات الجولة 24 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".



وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، فينيسيوس جونيور، بيلينجهام (هدفين)، ورودريجو في الدقائق (6، 35، 54، 61).

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 61 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 56 نقطة في الوصافة.

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، ونجح فينيسيوس جونيور في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 6، بتصويبة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، أقصى يسار الحارس جازانيجا.

واستمرت محاولات ريال مدريد، حيث صوب فيدي فالفيردي ركلة ثابتة أمسك بها الحارس جازانيجا بسهولة.

وحاول بيلينجهام التسديد على حدود منطقة الجزاء، ومرت الكرة بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 32.

ونجح بيلينجهام في إضافة الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 35، إذ تلقى تمريرة في العمق من فينيسيوس جونيور، وانطلق وراوغ الحارس جازانيجا ووضع الكرة في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول أليكس جارسيا لاعب جيرونا تهديد مرمى ريال مدريد بتسديدة من خارج المنطقة، مرت بجانب القائم الأيمن.



وأضاف بيلينجهام الهدف الشخصي الثاني له، والثالث لريال مدريد في المباراة بالدقيقة 54، فبعد مجهود فردي مميز من فينيسيوس الذي راوغ دفاع جيرونا وسدد كرة تصدى لها الحارس جازانيجا ارتدت الكرة أمام بيلينجهام الذي وضعها في الشباك الخالية.



وتعرض بيلينجهام للإصابة بالتواء في كاحل القدم بعد التحام مع بابلو توري، ولم يستطع استكمال المباراة، حيث قرر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الدفع بإبراهيم دياز بدلا منه في الدقيقة 57.



وتلقى رودريجو كرة عرضية من تشواميني، وارتقى وصوب كرة رأسية مرت أعلى العارضة الأفقية في الدقيقة 59.



وانطلق رودريجو بمجهود فردي مميز بعدما تلقى تمريرة من فينيسيوس، وراوغ دفاع جيرونا، قبل أن يسدد أسفل يسار الحارس جازينجا مضيفا الهدف الرابع للميرنجي في الدقيقة 61.



وأضاع إبراهيم دياز فرصة تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 82، حيث انطلق على الطرف الأيسر وصوب كرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر.



وطالب سافينيو لاعب جيرونا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 87، بعد التحام مع فران جارسيا، لكن حكم المباراة لم يحتسب شيئا.



وتدخل يان كوتو بعنف على قدم أردا جولر داخل منطقة الجزاء، واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للميرنجي، انبرى لتنفيذها البديل خوسيلو، والذي سدد في القائم الأيمن، وأهدر فرصة تسجيل الهدف الخامس.



وأطلق حكم المباراة صافرة النهاية، معلنا حفاظ ريال مدريد على قمة الليجا.

المصدر: كوورة

