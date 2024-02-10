ريال مدريد يكتسح جيرونا برباعية نظيفة ويعزز صدارته لليجا

2024-02-10 20:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق ريال مدريد الانتصار على جيرونا بنتيجة (4-0)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، فينيسيوس جونيور، بيلينجهام (هدفين)، ورودريجو في الدقائق (6، 35، 54، 61).وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 61 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 56 نقطة في الوصافة.