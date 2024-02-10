"هاتريك لأيمن حسين".. الجوية يكرم وفادة الميناء برباعية في دوري نجوم العراق

2024-02-10 20:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القوة الجوية يوم السبت، من تحقيق الفوز على ضيفه نادي الميناء بنتيجة 4-2 في اخر مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة 18 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدفين مقابل هدف لفريق الميناء ، سجل الصقور اولا عند الدقيقة 12 عن طريق اللاعب علي جاسم، وفي الدقيقة 28 سجل السفانة هدف التعديل عن طريق سالم احمد، وعاد الصقور ليسجل هدفه الثاني عند الدقيقة 38 عن طريق أيمن حسين.

وفي الشوط الشوط الثاني أضاف ايمن حسين هدفه الشخصي الثاني والثالث للقوة الجوية في الدقيقة 49، وفي الدقيقة 54 قلص الميناء النتيجة بعدما سجل كرار جعفر هدف التقليص الثاني لفريقه وسجل لاعب القوة الجوية ايمن حسين هاترك والهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 90+ 5.