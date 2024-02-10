الصدر يؤكد رفضه للتظاهر في النجف "رفضا" للمحافظ الجديد من تيار الحكمة

2024-02-10 21:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وعبر الصفحة الناطقة باسمه "صالح محمد العراقي"، اليوم السبت (10 شباط 2024)، عن رفضه توجه بعض اتباعه للتظاهر في محافظة النجف "رفضا" للمحافظ الجديد من تيار الحكمة، بالرغم من انه "ألمح إلى عدم رضاه عن المحافظ الجديد".

وقال العراقي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم": "(وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً)، أما بعد، فإن محافظة النجف الأشرف بعيدة عن كل مظاهرة بلا مركزية.. وإن كانت عفوية".

واشار الى ان "إبعاد محافظ نزيه لصالح جهة تريد إضعاف الإصلاح في المحافظة.. لا يعني زعزعة أمن المحافظة وإثارة الفتن فيها"، مضيفا: "وأختم بقوله تعالى: فَلَمَّا أَلْقَوْا قالَ مُوسى‏ ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِـ،،ـدِينَ".

وتم انتخاب يوسف كناوي محافظا للنجف وهو من تيار الحكمة بزعامة رئيس التيار عمار الحكيم.