2024-02-10 21:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رفض مقرب من زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر يوم السبت، التظاهر ضد الحكومة المحلية الجديدة في محافظة النجف.

وكتب صالح محمد العراقي الناطق بلسان حال الصدر؛ أن "محافظة النجف الأشرف بعيدة عن كل مظاهرة بلا مركزية، وإن كانت عفوية".

واضاف أن "إبعاد محافظ نزيه لصالح جهة تريد إضعاف الإصلاح في المحافظة، لا يعني زعزعة أمن المحافظة وإثارة الفتن فيها".

وصوّت مجلس محافظة النجف، يوم الاثنين 5 شباط الحالي، على اختيار رئيساً له ونائبه، والمحافظ ونائبيه، في أولى جلساته التي عقدها لحسم هذا الملف.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المجلس صوّت بالإجماع على اختيار حسين العيساوي عن ائتلاف دولة القانون رئيساً لمجلس المحافظة، ونائبه غيث شبع عن تحالف "الأساس" بزعامة رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي.

وأشار إلى أن المجلس انتخب رسمياً يوسف كناوي عن تيار الحكمة الوطني محافظًا للنجف، وعمار الجزائري عن حركة عصائب أهل الحق نائباً له، والنائب الثاني كرار محبوبة عن تحالف "أبشر يا عراق" للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق.