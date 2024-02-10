2024-02-10 21:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها وفاة نزيل ومصرع وإصابة عدد من المواطنين بحوادث سير متفرقة في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والبصرة، قرب قضاء البطحاء، نتيجة انقلاب عجلة، حيث أدى الحادث لمصرع شخص واحد وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة".

وتابع المصدر، كما ان "طفلاً وفتاة من اهالي الديوانية توفيا بحادثي دهس منفصلين في قضائي الغراف والفجر شمالي محافظة ذي قار، حيث لم يفلح معهما النقل للمشفى لغرض تلقي العلاج".

وأضاف المصدر، أن "نزيلاً يبلغ من العمر 32 عاماً توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) بسبب ظروف غامضة"، لافتا إلى أن "النزيل محكوم بالسجن 15 عاما وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".