المديرية العامة للماء تشدد على ضرورة الاسراع بإنجاز مشروع ماء المسيب –الاسكندرية

2024-02-10 22:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعشددت المديرية العامة للماء، على ضرورة الاسراع بإنجاز مشروع ماء المسيب –الاسكندرية في محافظة بابل.وذكر اعلام المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وانطلاقاً من واجبات المديرية العامة للماء بمتابعة مشاريع البرنامج الحكومي، زار مدير عام المديرية العامة عمار عادل المالكي مشروع ماء المسيب -الاسكندرية في محافظة بابل يرافقه الملاك الفني في المديرية ومدير ماء محافظة بابل عقيل طراد حيث شهدت الزيارة تفقد مراحل تنفيذ المشروع والوقوف على المعوقات كافة، من اجل تذليلها والتشديد على الاسراع بانجاز كافة الفقرات وفق جدول تقدم العمل المصادق".واضاف، أنه "تم عقد اجتماع في مقر المشروع بحضور ملاك دائرة المهندس المقيم والكوادر المختصة من اجل حسم مواضيع الاستملاكات للمحطات الثانوية في المشروع" .يذكر أن المشروع تم احالته الى الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء بعد ان تم سحب العمل من الشركة المتلكئة ويعمل بطاقة تصميمية تبلغ ٦٠٠٠ متر مكعب بالساعة ومشيد على قرابة مساحة تقدر ب ٤٠ دونم ويخدم اهالي مركز قضاء المسيب وناحية الاسكندرية والحصوة وجرف النصر وهو من المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي الذي تبنته الحكومة.