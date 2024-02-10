كربلاء تعطل الدوام الرسمي لسوء الأحوال الجوية

2024-02-10 22:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة كربلاء تعطيل الدوام الرسمي، اليوم الأحد، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وذكر المجلس في بيان له، أن رئيسه قاسم اليساري قرر تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد الموافق 11 شباط نتيجة سوء الأحوال الجوية في دوائر المحافظة كافة باستثناء الدوائر الامنية والخدمية.

وتتأثر مناطق وسط وجنوب العراق بحالة جوية تتساقط معها الأمطار بغزارة في أجزاء من تلك المناطق حيث ستنتهي هذه الحالة بعد ظهر اليوم، وفقا للأرصاد الجوية.