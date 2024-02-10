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اتحاد الكرة يعاقب لاعبتين امتنعتا عن تمثيل المنتخب الوطني

اتحاد الكرة يعاقب لاعبتين امتنعتا عن تمثيل المنتخب الوطني
اتحاد الكرة يعاقب لاعبتين امتنعتا عن تمثيل المنتخب الوطني
2024-02-10 22:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم السبت، لمُناقشةِ امتناع و عدم التحاق اللاعبتين كل من (خالات أسعد مصطفى و ئاواز يونس محمد) بالمنتخبِ العراقيّ للسيدات للمُشاركةِ في بُطولةِ غرب آسيا في السعودية. وامتنعت اللاعبتان بحجةِ عدمِ موافقة ناديهم (فتاة دهوك)، و على الرغم من محاولاتِ رئيس الوفد و الملاك التدريبيّ […]

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