2024-02-10 22:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم السبت، لمُناقشةِ امتناع و عدم التحاق اللاعبتين كل من (خالات أسعد مصطفى و ئاواز يونس محمد) بالمنتخبِ العراقيّ للسيدات للمُشاركةِ في بُطولةِ غرب آسيا في السعودية. وامتنعت اللاعبتان بحجةِ عدمِ موافقة ناديهم (فتاة دهوك)، و على الرغم من محاولاتِ رئيس الوفد و الملاك التدريبيّ […]

ظهرت المقالة اتحاد الكرة يعاقب لاعبتين امتنعتا عن تمثيل المنتخب الوطني أولاً على ايرث نيوز.