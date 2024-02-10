الحكيم يبارك فوز المنتخب القطري بكأس بطولة أمم آسيا لكرة القدم

2024-02-10 22:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

بارك زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم السبت، فوز المنتخب القطري بكأس بطولة أمم آسيا لكرة القدم.وذكر الحكيم في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “نبارك لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعبا تكرار إنجازها القاري والاحتفاظ بكأس ولقب بطولة الأمم الآسيوية التي استضافتها على أرضها بعد فوز منتخبها على شقيقه الأردني، وفيما نشيد بالجهود التي أثمرت عن […]

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