2024-02-10 22:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

قال خالد اليعقوبي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، إن بغداد ستشهد غداً الأحد مفاوضات موسعة مع واشنطن بشأن انسحاب القوات الأمريكية، مسترجعاً حوارات حضرها شخصياً مع المسؤولين في البنتاغون خلال الشهور السابقة، ونقاشات إدارة دونالد ترامب مع العراقيين خلال المظاهرات التي أحرقت جدار السفارة الأمريكية في بغداد عام 2019، وأن الرئيس طلب عدم تكرار سيناريو […]

ظهرت المقالة مستشار السوداني يستذكر حادثة قتل السفير الأميركي: المفاوضات ستنطلق غدا! أولاً على ايرث نيوز.