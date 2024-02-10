2024-02-10 22:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

قال حساب محمد صالح العراقي التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، إن محافظة النجف بعيدة عن كل مظاهرة بلا مركزية وإن كانت عفوية، وإبعاد محافظ نزيه لصالح جهة تريد إضعاف الإصلاح في المحافظة لا يعني زعزعة أمن المحافظة وإثارة الفتن. وتاليا نص التدوينة: بسمه تعالى(وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ […]

ظهرت المقالة وزير الصدر عن إبعاد محافظ النجف: لا يبرر زعزعة الأمن وإثارة الفتن أولاً على ايرث نيوز.