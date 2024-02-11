العراق يتأثر بحالة ممطرة جديدة تستمر لأيام تتبعها ثالثة "وربما رابعة"

2024-02-11 04:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الأحد، أن يتأثر مناطق ومدن العراق كافة بمنخفض جوي جديد تتساقط معه الأمطار ويستمر لعدة أيام.

وذكر عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إنه "مع بداية انتهاء حالة عدم الاستقرار والأمطار في مدن الوسط والفرات الاوسط خلال ساعات الصباح القادمة، تتجه الحالة الجوية لتؤثر نهار اليوم في مدن جنوب البلاد ( البصرة وميسان وذي قار والسماوة)، ومتوقع ان تنتهي خلال الليل.

وأضاف أن "بؤر غزارة واردة في بعض الاماكن متوقعة في شمال وغرب البصرة وذي قار وبادية الجنوب"، مردفا بالقول إن فرص الأمطار تنتهي ليلا.

وزاد عطية قائلا، إن يوم الاثنين والثلاثاء هناك استقرار نسبي في الأجواء.

وتابع أن "الضيف الثاني يحلُّ خلال هذا الأسبوع، و سيبدأ تأثيره اعتبارا من ليل يوم الثلاثاء وينتهي ظهر يوم الجمعة بهطول يشمل المدن كافة بشكل متفاوت فيه من الغزارة والبرق والرعد"، منوها إلى أنه "يتبعه منخفض ثالث وربما رابع وتتابع جميل للحالات الجوية خلال هذا الشهر".