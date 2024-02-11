2024-02-11 06:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ذكرت وكالة تاس، االيوم لأحد، أنه تم إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في روسيا في مارس. وقالت إن قائمة المرشحين تضم الرئيس فلاديمير بوتين، المتوقع فوزه، وثلاثة سياسيين يؤيدون جميعا الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا. وخلت القائمة من المرشح الروسي المناهض للحرب، بوريس ناديجدين، بعد أن منعته لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس […]

ظهرت المقالة بوتين مع ثلاثة غيره.. روسيا تغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة أولاً على ايرث نيوز.