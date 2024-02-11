2024-02-11 06:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السبت، من لبنان، إن بلاده تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة قبل 4 أشهر. وفي ختام زيارة لبيروت، أضاف عبد اللهيان عبر مترجم خلال مؤتمر صحافي أنه “خلال هذه الحرب وفي الأسابيع القليلة الماضية، حدث تبادل للرسائل بين إيران وأمريكا”. […]

ظهرت المقالة عبد اللهيان: طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل منذ بدء حرب غزة أولاً على ايرث نيوز.