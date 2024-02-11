بحادثين منفصلين.. مقتل وإصابة شخصين إثر مشاجرتين في بغداد

2024-02-11 06:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

مقتل شخص نتيجة مشاجرة بينه وبين شخص ثاني لاسباب غير معروفة استخدم بالمشاجرة سلاح نوع مسدس وقام باطلاق النار على المجنى عليه ولاذ بالفرار ضمن منطقة الزعفرانية

تم تطويق مكان الحادث واغلاق المنافذ والقبض عليه بفترة قصيرة من قبل القوة الماسكة

مشاجرة بين اشقاء اثنين احدهم موظف بوزارة الكهرباء حيث قام باطلاق النار على شقيقه الموظف في وزارة الداخلية/ قيادة حفظ القانون مااسفر عن اصابته بجروح في منطقة الفخذ والقدم

الحادث ضمن منطقة الراشدية

تم القبض على الموظف في الكهرباء بعد محاولته الهروب

يتبع..