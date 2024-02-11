النقل تسجل هزة ارضية في دهوك

2024-02-11 07:06:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعاعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد، حدوث هزة ارضية بقوة 4.5 درجة في محافظة دهوك.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية في محافظة دهوك".واضاف البيان، ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 07:36:32 بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4.5) درجة قرب الحدود العراقية التركية وتبعد (30) كم شمال شرق العمادية من محافظة دهوك".واضاف، "تم الشعور بالهزة من قبل المواطنين ولم ترد اي خسائر مادية او بشرية تذكر".