2024-02-11 07:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بانتحار معلمة "شنقاً" داخل منزلها في العاصمة العراقية بغداد، التي شهدت في ذات الوقت مشاجرتين مسلحتين انتهت بمقتل وإصابة شخصين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "المعلمة أنهت حياتها باسلوب شنق نفسها بواسطة شال معلق في مروحة السقف داخل غرفتها ضمن منطقة حسينية المعامل ببغداد".

واوضح ان "المومأ اليها تولد 1968 وتعاني من حالة نفسية ومشاكل عائلية".

في السياق، أشار المصدر الى "مقتل شخص نتيجة مشاجرة بينه وبين شخص ثاني لاسباب غير معروفة"، موضحاً أن "الجاني استخدم سلاح نوع مسدس وقام باطلاق النار على المجنى عليه ولاذ بالفرار ضمن منطقة الزعفرانية".

ولفت المصدر الى "تطويق مكان الحادث واغلاق المنافذ والقبض عليه بفترة قصيرة من قبل القوة الماسكة".

كما اشار مصدر آخر، الى "حدوث مشاجرة بين اشقاء اثنين الاول موظف بوزارة الكهرباء حيث قام باطلاق النار على شقيقه الموظف في وزارة الداخلية/ قيادة حفظ القانون ما اسفر عن اصابته بجروح في منطقة الفخذ والقدم، ضمن منطقة الراشدية شمال شرقي بغداد".

وأكد المصدر، "القبض على الموظف في وزارة الكهرباء بعد محاولته الهروب".