الطلبة يرفض إستقالة مدرب فريقه الكروي ويؤكد انه حجر الاساس لمشروع طويل الأمد

2024-02-11 07:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي، يوم الأحد، تمسكها بخدمات مدرب فريق الكرة في النادي أحمد صلاح ورفضها الاستقالة التي تقدم بها عقب خسارة الفريق أمام نفط البصرة في دوري نجوم العراق.

وفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز أكد فيه رئيس الهيئة الادارية صلاح الفتلاوي ان اجتماعاً مطولاً جمعه مع المدرب احمد صلاح فور انتهاء المباراة لمناقشة مسببات إعلان الاستقالة والوقوف على أهم المعوقات التي تواجه الفريق لوضع الحلول الناجعة وتلافيها في قادم الايام من اجل تصحيح المسار وعودة الفريق وبقوة لتحقيق النتائج الايجابية .

وبين إن إدارة النادي ترفض تماماً التفريط بخدمات صلاح و تسانده وتدعمه بكل قوة لقيادة كرة الطلبة في المرحلة المقبلة ولا سيما أنها وضعت في حساباتها خطة بعيدة الأمد تصل إلى خمسة مواسم لاعادة الأنيق إلى سابق عهده يكون المدرب احمد صلاح احد اهم اركان هذه الخطة المدروسة.

وشدد الفتلاوي على ان الادارة تضع كامل ثقتها بالمدرب احمد صلاح وتمنحه الصلاحيات كافة لاتخاذ أي قرار يراه يساهم في اعادة الفريق الى سكة الانتصارات هذا الموسم والمواسم المقبلة .

وكان مدرب نادي الطلبة احمد صلاح، اعلن يوم امس السبت، استقالته من تدريب الانيق بعد خسارة فريقه الطلبة أمام نفط البصرة بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

ويحتل الطلبة المركز التاسع برصيد 17 نقطة بعد خوضه مباراة أمس في الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق.