اليوم.. ثلاث مواجهات في دوري نجوم العراق أبرزها ديربي النوارس والقيثارة

2024-02-11 07:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام، اليوم الأحد، ثلاث مباريات، ضمن منافسات الجولة 13 للموسم 022-2024.

ويستضيف فريق امانة بغداد على ملعبه فريق نادي نفط الوسط عند الساعة الثانية من بعد الظهر.

وعلى ملعب الكرخ تقام مباراة اصحاب الارض والجمهور فريق نادي الكرخ مع ضيفه فريق نفط ميسان عند الساعة الثانية من بعد الظهر.

وفي مباراة ديربي جماهيري يجمع قطبي الكرة العراقية يستضيف فريق الشرطة على ملعب الشعب الدولي منافسه فريق الزوراء عند الساعة السابعة مساءً.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الكهرباء ونادي كربلاء المقررة اليوم على ملعب الاول الى يوم 27 من الشهر الحالي لإرتباط نادي الكهرباء ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.