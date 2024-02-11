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بدرجة “4.5”..تسجيل هزة أرضية قرب الحدود العراقية التركية

بدرجة “4.5”..تسجيل هزة أرضية قرب الحدود العراقية التركية
بدرجة “4.5”..تسجيل هزة أرضية قرب الحدود العراقية التركية
2024-02-11 07:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد ، عن تسجيل المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية صباح هذا اليوم في محافظة دهوك . واوضح بيان للوزارة ورد” ايرث نيوز” : ان الهزة  الأرضية سجلت في تمام الساعة 07:36:32 هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4.5) درجة قرب الحدود العراقية […]

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