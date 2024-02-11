2024-02-11 07:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي. وأضافت غورغيفا أن الصراع، يؤثر على السياحة في الدول المجاورة، مضيفة أن الصندوق يراقب التأثيرات المالية عن كثب. وأكدت مديرة الصندوق أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط على المستوى العالمي […]

ظهرت المقالة حول رؤية صندوق النقد الدولي للمنطقة العربية في 2024.. هذا ما أفصح عنه أولاً على ايرث نيوز.