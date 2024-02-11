اصابة موظف بوزارة الكهرباء بطلق ناري بعد مشاجرة مع شقيقه المنتسب في وزارة الداخلية

2024-02-11 07:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ افاد مصدر آمني اليوم الاحد باصابة موظف بوزارة الكهرباء بطلق ناري بعد مشاجرة مع شقيقه المنتسب في وزارة الداخلية. وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “شخصًا يعمل موظفًا في وزارة الداخلية/ قيادة حفظ القانون، أصيب بجروح في منطقة الفخذ والقدم، اثر اصابته بعيار ناري، خلال مشاجرة بينه وبين شقيقه الموظف بوزارة الكهرباء، في […]

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