2024-02-11 07:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاحد (11 شباط 2024)، تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة (4.5) درجة قرب الحدود العراقية _التركية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية صباح هذا اليوم الاحد، في محافظة دهوك".

وبينت الوزارة في بيانها، ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 07:36:32 هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4.5) درجة قرب الحدود العراقية _ التركية وتبعد (30) كم شمال شرق العمادية من محافظة دهوك".

وأشارت الى انه "تم الشعور بالهزة من قبل المواطنين"، لافتة الى انه "لم ترد اي خسائر مادية او بشرية تذكر، وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".



