الداخلية تطلق استمارة إلكترونية خاصة بالنقل إلى المركز الوطني لإدارة الأزمات

2024-02-11 07:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (11 شباط 2024)، اطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالراغبين في النقل إلى المركز الوطني لإدارة الأزمات احد تشكيلات الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المركز الوطني لإدارة الأزمات احد تشكيلات وزارة الداخلية / مكتب الوزير/ اطلق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالراغبين في النقل إلى المركز أعلاه من الضباط والمنتسبين والموظفين العاملين في الوقت الحالي في وزارة الداخلية والحاصلين على الشهادات الدراسية، ولأغراض إدارية".

وأضاف البيان، انه "سيكون التقديم لمدة ٣ أيام اعتباراً من اليوم الأحد ١١ شباط "٢٠٢٤.

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