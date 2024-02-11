2024-02-11 07:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن دعمه لجميع الرياضيين والرياضيات بمختلف الفعاليات من أجل تحقيق الأوسمة الملونة في المحافل الخارجية، موجهاً بتهيئة برنامج إعداد متميز للرباع علي عمار المتأهل الى أولمبياد باريس.وبارك مفتن، الإنجاز الكبير الذي حققه الرباع الواعد علي عمار يسر بتحقيقه وسامين نحاسيين في بطولة آسيا للمتقدمين الجارية أحداثها في العاصمة الأوزبكية طشقند ، وتأهله رسمياً الى أولمبياد باريس 2024.وقال مفتن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" اللجنة الأولمبية مستمرة في دعم الرباع البطل يسر وجميع الرياضيين والرياضيات بمختلف الفعاليات من أجل تحقيق الأوسمة الملونة في المحافل الخارجية".وأوضح مفتن أن" اللجنة الأولمبية عازمة على تهيئة برنامج إعداد متميز لبطلنا الواعد، وتوفير كافة احتياجاته، بغية تحقيق أفضل النتائج في الأولمبياد المقبل في باريس صيف العام الحالي".