خلال أسبوع.. تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا إلى الصفر

2024-02-11 08:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الاحد (11 شباط 2024)، أن العراق لم يصدر أي كمية من النفط إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت الإدارة في بيان لها، تابعته "بغداد اليوم" ، إلى أن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 7 دول رئيسية بلغ 5.459 ملايين برميل يوميا، وارتفع بمقدار 519 ألف برميل يوميا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.940 ملايين برميل يوميا".

وأضافت الإدارة، أن "الولايات المتحدة لم تستورد النفط الخام من العراق خلال الأسبوع الماضي، بعد أن استوردت كمية 205 آلاف برميل يوميا خلال الأسبوع الذي سبقه".

وبحسب البيان، "جاءت أكثر الإيرادات النفطية للولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي من كندا بمعدل بلغ 3.539 ملايين برميل يوميا، تلتها المكسيك بمتوسط 661 ألف برميل يوميا، ثم كولومبيا بمعدل 415 ألف برميل يوميا، ومن ثم السعودية بمعدل 353 ألف برميل يوميا".

ووفقا للبيان، "بلغت كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل معدل 338 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا معدل 81 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور معدل 72 ألف برميل يوميا"،مؤكدا أن "الولايات المتحدة لم تستورد أيضا أي كمية من ليبيا وروسيا".



