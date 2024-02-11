2024-02-11 08:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاحد (11 شباط 2024)، إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بينهم 3 متهمين بسرقة الحقائب اليدوية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بينهم ثلاثة متهمين بسرقة الحقائب اليدوية وفق المادة 446 ق . ع من قبل مفارز مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام، فضلاً عن إلقاء القبض على تسعة متهمين بسرقة الدراجات النارية ودراجات التك تك وتغيير معالمها وبيعها، وفق أحكام المادة 446 و 444 ق . ع في مناطق شرق العاصمة بغداد من قبل مفارز مكاتب الحبيبية والقدس والكرامة والشعب والاعظمية لمكافحة الإجرام".

وأوضحت أنه "تم إلقاء القبض على متهمين أثنين مطلوبين بجرائم قتل وفق أحكام المادة 406 ق.ع من قبل مفارز مكتبي حي العامل والمحمودية لمكافحة الإجرام".

وأشارت الى أنه "تم إلقاء القبض على خمسة متهمين لقيامهم بتزوير مستمسكات ومحررات رسمية وفق المواد 289 / 298 ق . ع من قبل مفارز مكتبي الكاظمية والمنصور لمكافحة الإجرام".

وتابعت، أنه "تم ضبط عدة عجلات مطلوبة مؤشر بحقها معلومات في قاعدة البيانات، وتم التحفظ على حائزيها وتسليمهم الى جهة الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية المتهمين لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".