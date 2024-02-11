السجن 7 سنوات لثلاثة مدانين بانتحال صفة

2024-02-11 08:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاحد (11 شباط 2024)، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق ثلاثة مدانين عن جريمة انتحال صفة مالكة عقار مقيمة خارج البلاد.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة حكمت على المدانين الثلاثة عن جريمة قيامهم انتحال صفة مالكة العقار الذي تعود ملكيته الى احد أبناء الطائفة المسيحية والمتواجدة حاليا في اميركا وتزوير المعاملة ونقل ملكيتها باسم احد المتهمين وبيعها الى اشخاص اخرين".

وأضاف، أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 290 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".