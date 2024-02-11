2024-02-11 08:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصـدرت محكمـة جنايـات كـربلاء حكمـين بالحبس الشديد لمدة سنتين بـحـق موظف يعمل في مديرية ماء كربلاء .وذكر بيان للقضاء ورد” ايرث نيوز” أن ” الموظف زور كتابين رسميين لغرض كفالة مواطن معنونة إلى مؤسسة السجناء السياسيين، مبيناً أن العقوبتين تنفذ بالتعاقب “.وأضاف أن “الحكـمين صدرا اسـتناداً لأحكـام المـادة 298 بدلالة المادة (289) من […]

ظهرت المقالة جنايات كربلاء: الحبس الشديد لموظف زور كتبا رسمية أولاً على ايرث نيوز.