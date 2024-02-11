2024-02-11 08:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تعكف وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” على وضع مفاعل نووي صغير لتوليد الكهرباء على سطح القمر، وذلك ضمن جهود برنامج “أرتيميس” الذي يهدف إلى إعادة الإنسان إلى القمر ووضع قواعد بشرية هناك. وأنهت الوكالة المرحلة الأولى من مشروع “Fission Surface Power Project” والذي بدأت فيه، عام 2022، حيث تم منح عقود لشركاء لتطوير تصميمات […]

ظهرت المقالة وضع مفاعل نووي على القمر.. ناسا تكشف آخر التطورات أولاً على ايرث نيوز.