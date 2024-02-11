2024-02-11 08:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حذرت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم السبت، من أن محاولات الاتحاد الأوروبي للحد من شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا ستؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعاره، وستكون بمثابة إطلاق الاتحاد الأوروبي النار على قدمه. وجاءت تصريحات الخارجية الروسية على لسان مدير الدائرة الأوروبية الأولى بالوزارة، أرتيوم ستودينيكوف، خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” قال […]

ظهرت المقالة موسكو: رفض الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الروسي سيسبب ارتفاعًا حادا في أسعاره أولاً على ايرث نيوز.