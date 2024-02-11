إلهام شاهين: الفن العراقي لديه حضور واسع

2024-02-11 09:06:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةتصوير – زيدان الربيعيأكدت الفنانة المصرية إلهام شاهين أن المهرجانات تزيد من ثقافة ووعي الفنان، مبينة أن الفن العراقي لديه حضور واسع.وقالت الفنانة شاهين لوكالة الأنباء العراقية (واع): "شاهدت بعض الأفلام العراقية القديمة المشاركة في المهرجانات، للأسف الأفلام العراقية قليلة ونأمل أن تعاد عجلة السينما العراقية بشكل كبير وقوي لأن هناك نخبة كبيرة من الفنانين الجيدين مثل هند كامل وشذى سالم وأسماء محترمة كثيرة، كما شاهدت أفلاماً جيدة لم تصور في العراق للمخرج العراقي المغترب جعفر مراد"، مبينة أن "الفن العراقي لديه حضور واسع".وأعربت عن أملها أن "تتكرر مثل هكذا مهرجانات لأنها دليل على سلامة الثقافة الخاصة بالبلد المستضيف، بالاضافة الى فتح آفاق للفنان من خلال لقائه بالفنانين القادمين من كل أنحاء الوطن العربي، وكذلك طرح أفكار وأعمال جديدة".