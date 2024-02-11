إدارة الطلبة تعلن تمسكها بالمدرب أحمد صلاح

2024-02-11 09:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي تمسكها بخدمات مدرب فريق الكرة في النادي أحمد صلاح ورفضها الاستقالة التي تقدم بها عقب خسارة الفريق أمام نفط البصرة في دوري نجوم العراق .وذكر بيان لإدارة النادي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد،أن" رئيس الهيئة الإدارية صلاح الفتلاوي عقد اجتماعاً مطولاً مع المدرب أحمد صلاح فور انتهاء المباراة لمناقشة مسببات إعلان الاستقالة والوقوف على أهم المعوقات التي تواجه الفريق لوضع الحلول الناجعة وتلافيها في قادم الأيام من أجل تصحيح المسار وعودة الفريق وبقوة لتحقيق النتائج الإيجابية".وبين أن " إدارة النادي ترفض تماماً التفريط بخدمات صلاح وتسانده وتدعمه بكل قوة لقيادة كرة الطلبة في المرحلة المقبلة لا سيما وأنها وضعت في حساباتها خطة بعيدة الأمد تصل إلى خمسة مواسم لإعادة الأنيق إلى سابق عهده ويكون المدرب أحمد صلاح أحد أهم أركان هذه الخطة المدروسة".ونقل البيان عن الفتلاوي قوله: إن" الإدارة تضع كامل ثقتها بالمدرب أحمد صلاح وتمنحه كافة الصلاحيات لاتخاذ أي قرار يراه يسهم في إعادة الفريق الى سكة الانتصارات هذا الموسم والمواسم المقبلة".