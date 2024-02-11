أبرزها قمة القيثارة والنوارس.. اليوم ثلاث مواجهات في دوري المحترفين

2024-02-11 09:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

يحتضن ملعب الشعب الدولي اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري نجوم العراق للمحترفين وديربي العاصمة بغداد بين الشرطة والزوراء عند الساعة السابعة مساء.

ويسعى فريق القيثارة الخضراء الى تحقيق الفوز السابع على التوالي بعد سلسلة من الانتصارات أمام أمانة بغداد وزاخو والحدود والنجف ونفط الوسط ونفط البصرة، إلا أن طموحاته ستصطدم بإصرار النوارس الذي يأمل أن تكون هذه المواجهــة بوابة للعودة إلى المنافسة الحقيقية على اللقب، من خلال تحقيق العلامة الكاملة وتقليص الفارق مع المتصدر والوصيف، لا سيما أنه يحتل المركز الثالث برصيد (23 نقطة).

وفي لقاء آخر يتطلع نفط ميسان إلى استعادة توازنه عندما يحل ضيفاً على الكرخ في مباراة يحتضنها ملعب الساحر أحمد راضي، وغاب الفوز عن فرسان المملكة منذ خمس مباريات توالياً، إذ خرج منها بأربعة تعادلات وخسارة واحدة أمام الكهرباء، ولذلك ينظر الفريق الميساني لمواجهة اليوم بطموح التعويض، وعلى الجانب الآخر يعاني الكناري من النتائج السلبية، حيث يعود آخر انتصار له في دورينا للجولة السادسة على حساب دهوك ، ويلعب اليوم أيضاً أمانة بغداد ومتحديه نفط الوسط على ملعب الأول.