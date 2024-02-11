كوردستان يطلب من الصحة العالمية فتح فرع لها في الإقليم

2024-02-11 09:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طلب وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان برزنجي، يوم الأحد، من منظمة الصحة العالمية فتح فرع لها في الإقليم.

جاء ذلك خلال استقباله الممثل الجديد لمنظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في العراق‎ جورج ألفريد كي-زربو.

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "ناقشنا مع ممثل منظمة الصحة العالمية فتح فرع للمنظمة في الإقليم ونطلب منها توسيع فعالياتها ومساعداتها للإقليم".

من جانبه قال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، إن "المنظمة ستقيم مؤتمراً عالمياً صحياً في العراق بمشاركة إقليم كوردستان".