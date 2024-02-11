الداخلية تعلن تسجيل انخفاض في الدكة العشائرية

2024-02-11 09:18:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إجراءاتها للقضاء على الدكة العشائرية والرمي العشوائي، فيما أشارت الى انعدام الدكة العشائرية في المناطق الغربية والوسطى.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة اتخذت إجراءات عديدة أدت الى الانعدام التام للدكة العشائرية في المناطق الغربية والوسطى، فيما قلت بشكل كبير في المناطق الجنوبية".

وأوضح، أن "الوزارة أصدرت أحكاماً عديدة آخرها الحكم على 5 أشخاص بالسجن المؤبد في محافظة ذي قار وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، فضلاً عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة"، منوهاً بأن "برنامج تسجيل الأسلحة وحصر السلاح بيد الدولة خفض من الدكة العشائرية".

وأشار، الى أن "وزارة الداخلية اتخذت إجراءات بشأن الرمي العشوائي، حيث ألقت القبض على الكثير من المتسببين بهذه الظاهرة، وإحالتهم الى القضاء والبعض منهم صدرت بحقهم أحكام والبعض الآخر رهن التحقيق".