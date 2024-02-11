بالفوائد وفترات الاقساط .. الرافدين يسرد تفاصيل منح قروض البناء والترميم وشراء السكن

2024-02-11 10:18:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مصدر مطلع، يوم الأحد، أن قروض البناء والترميم وشراء دار سكن وقطعة أرض من مصرف الرافدين تكون اقصى حد لها 150 مليون دينار وفائدة تناقصية تصل الى 6 بالمئة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان القرض من 50 - 75 مليونا لغرض شراء قطعة أرض يتدرج بواقع (5) ملايين، ومن 15-75 مليونا لغرض البناء والترميم والتأهيل يتدرج بواقع (5)ملايين ومن 50-150 مليونا لغرض شراء دار سكني يتدرج بواقع (5)ملايين

وأشار إلى أن نسبة الفائدة ستكون (6%) بالقسط المتناقص، ومدة القرض (15) سنة، لافتاً إلى أن ضمان القرض والفئات المشمولة بالمنح يكون كالآتي:

أ‌-الموظفون الموّطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين حصرا تكون الضمانة بطاقة الماستر كارد وتقديم سند عقاري لصالح المصرف رهنا تأمينيا من الدرجة الأولى (مبلغ القرض +25%).

ب‌-المواطنون تكون الضمانة تقديم كفيل مواطن راتبه لدى مصرف الرافدين حصرا، وتقديم سند عقار يرهن لصالح المصرف رهنا تأمينيا من الدرجة الأولى (مبلغ القرض +25%).

ج- المتقاعدون الذين تكون أعمارهم ضمن العمر التأميني حين انتهاء مدة القرض تكون الضمانة بطاقة الماستر كارد وتقديم سند عقاري رهن لصالح المصرف رهنا تأمينيا من الدرجة الاولى (مبلغ القرض + 25 بالمئة) أما الذين تتجاوز أعمارهم العمر التأميني قبل انتهاء مدة القرض يشترط تقديم كفيل موّطناً راتبه لدى المصرف حصرا، وتقديم سند عقار يرهن لصالح المصرف رهنا تأمينيا من الدرجة الأولى (مبلغ القرض +25%).

و فائدة تناقصية تصل الى 6 بالمئة وتقسم الى: من 50 - 75 مليونا لغرض شراء قطعة أرض يتدرج بواقع (5) ملايين ومن 15-75 مليونا لغرض البناء والترميم والتأهيل يتدرج بواقع (5) ملايين ومن 50-150 مليونا لغرض شراء دار سكني يتدرج بواقع (5) ملايين.

وأشار إلى أن نسبة الفائدة ستكون (6%) بالقسط المتناقص ومدة القرض (15) سنة، لافتاً إلى أن ضمان القرض والفئات المشمولة بالمنح يكون كالآتي:

أ‌-الموظفون الموّطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين حصرا تكون الضمانة بطاقة الماستر كارد وتقديم سند عقاري رهن لصالح المصرف رهنا تأمينيا من الدرجة الأولى (مبلغ القرض +25%).

ب‌-المواطنون تكون الضمانة تقديم كفيل موّطن راتبه لدى مصرف الرافدين حصرا وتقديم سند عقار يرهن لصالح المصرف رهنا تأمينيا من الدرجة الأولى (مبلغ القرض +25%).

ج- المتقاعدون الذين تكون أعمارهم ضمن العمر التأميني حين انتهاء مدة القرض تكون الضمانة بطاقة الماستر كارد وتقديم سند عقاري رهن لصالح المصرف رهنا تأمينيا من الدرجة الأولى (مبلغ القرض + 25 بالمئة )، أما الذين تتجاوز أعمارهم العمر التأميني قبل انتهاء مدة القرض يشترط تقديم كفيل موّطن راتبه لدى المصرف حصرا وتقديم سند عقار يرهن لصالح المصرف رهنا تأمينيا من الدرجة الأولى (مبلغ القرض +25%).