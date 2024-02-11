2024-02-11 10:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عن صدور احكام لمنتحل صفة مدير عام ومدان هاجم عجلات نقل مواد غذائية بقصد أخذ أتاوات.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محكمة جنايات ميسان أصدرت ثلاثة أحكام مختلفة بالحبس الشديد بحق مدان اقدم على اطلاق عيارات نارية استهدفت عجلات نقل المواد الغذائية بقصد اخذ الاتاوات"، مبيناً أن"الحكم الاول كان بالحبس لمدة اربع سنوات، فيما كان الحكمين الثاني والثالث بالحبس لمدة ثلاث سنوات تنفذ بالتعاقب".

وأضاف أن "هذه الاحكام تأتي استناداً لإحكام المادة 430/ 1 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".

وتابع أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت كذلك حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق شخص انتحل صفة مدير عام الدائرة القانونية في هيئة النزاهة وقيامه بأخذ مبالغ مالية" لافتاً إلى أن "الشخص انتحل صفة محامي ومدير عام في هيئة النزاهة وكان يتلقى مبالغ مالية مقابل تسهيل انجاز معاملات المواطنين في دائرة عقارات الدولة".

وأوضح أن "المحكمة أصدرت حكمها وفق إحكام القرار 160/أولا/ 1 و2 لسنة 1983 والاستدلال بأحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات".