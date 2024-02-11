جنايات النجف الأشرف: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات بحوزته 4 آلاف قرص مخدر

2024-02-11 10:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدرت محكمة جنايات النجف الأشرف، اليوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات بحوزته 4 آلاف قرص مخدر.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محكمة جنايات النجف الأشرف أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة"، مبيناً أن "المدان ضبط بحوزته أربعة آلاف قرص مخدر من مادة امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".