إدارة الزوراء: مواجهة الشرطة لا تخلو من الصعوبة وهدفنا تحقيق المركز الثاني

2024-02-11 10:24:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – ميثم الخفاجيأكد عضو إدارة نادي الزوراء، المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد، أن مباراة الديربي أمام الشرطة والتي ستقام بينهما اليوم على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الـ13 من دوري نجوم العراق، هي مباراة صعبة وحساسة.وقال رشيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" مباراة اليوم لا تخلو من الصعوبة، بحكم أن كلا الفريقين يبحثان عن الفوز والمنافسة على المركز الثاني ".وأضاف رشيد أن" التركيز والعامل النفسي سيلعبان دوراً كبيراً في رسم نتيجة المباراة وهذا ما شدد عليه الجهاز الفني خلال الوحدة التدريبية الأخيرة بالإضافة الى ضرورة تطبيق الواجبات داخل الملعب "، مبيناً أن" فريق الزوراء يلعب كرة جماعية وهذه أهم صفة يمتاز بها الفريق ".وتابع رشيد أن" المبار اة ستشهد غياب اللاعبَين علاء عباس بسبب تعرصه للإصابة أثناء معسكر البصرة وكذلك مراد محمد ، أما باقي اللاعبين فهم على أتم الجاهزية للمباراة".ويحتل فريق الزوراء المركز الثالث في جدول الترتيب العام لفرق دوري نجوم العراق برصيد (23 نقطة).