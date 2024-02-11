السوداني وبارزاني يتوجهان إلى الإمارات للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024

2024-02-11 10:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يتوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، يوم غد الاثنين (12 شباط 2024)، الى دولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024.

وقال مصدر مسؤول لـ "بغداد اليوم"، إنه "خلال الساعات المقبلة سيتوجه كل من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الى دولة الامارات من اجل المشاركة في القمة العالمية للحكومات".

وأضاف، أنه "من المقرر ان تنعقد القمة يوم غد الاثنين في دبي بمشاركة الكثير من رؤساء البلدان".

وتستمر القمة حتى يوم الأربعاء المقبل، وهي منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات وتبادل المعرفة، وتعد طاولة مستديرة لأهم الاجتماعات العالمية التي تناقش مصير حكومات المستقبل في ظل المتغيرات المتسارعة. وظهرت هذه القمة في عام 2013، تجسيداً لرؤية محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهي تعقد سنوياً.











