2024-02-11 10:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت مصدر أمني، اليوم الأحد (11 شباط 2024)، حقيقة الأنباء عن وجود قصف ضمن مقتربات مدينة بسماية جنوب العاصمة بغداد.

وعلمت "بغداد اليوم"، من مصادرها في العاصمة، انه" لا صحة للأنباء بشأن وجود قصف أو انفجارات قرب مدينة بسماية السكنية، لافتا الى ان" الأصوات المسموعة هي عبارة عن عمليات تدريب داخل معسكر قريب على المنطقة".

وبحسب المصادر، فأن" هناك معسكرًا أمنيًا قرب مجمع بسماية السكني، وتجري فيه تدريبات للجيش بين فترة وأخرى، مشيرين إلى ان" أصوات التدريب لاسيما بالذخيرة الحيّة، تُسمع في المناطق القريبة من المعسكر".