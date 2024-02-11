الاتحادية تقرر تأجيل النظر بقانون انتخابات كردستان إلى 18 من شباط الجاري

2024-02-11 10:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد (11 شباط 2024)، تأجيل النظر بقانون انتخابات كردستان.

وقال مصدر قضائي لـ "بغداد اليوم"، ان "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل النظر بقانون انتخابات كردستان الى الثامن عشر من شهر شباط الجاري".

وكانت المحكمة الاتحادية، قررت في جلستها التي عقدت ،الاحد (4 شباط 2024) ، تأجيل البت في قانون الانتخابات البرلمانية الكردستانية.

وقال مصدر قضائي لـ "بغداد اليوم" ان "المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قانون الانتخابات البرلمانية الكردستانية".

يشار الى ان رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان إقليم كردستان زياد جبار محمد، وعضو مجلس محافظة السليمانية عن المسيحيين آمانج نجيب شمعون، قدّما شكوى ضد 5 مواد من قانون انتخابات برلمان كردستان والمتعلقة بالدائرة الانتخابية الواحدة والمتعددة وعدد مقاعد برلمان كردستان.

وبحسب المادة 36 من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان، تملك المكونات 11 مقعداً، 5 منها موزعة بين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعداً واحد للأرمن، و 5 مقاعد للتركمان.