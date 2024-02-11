التربية: 50 مشروعا تربويا جديدا بانتظار الاعلان قريبا في ميسان

2024-02-11 10:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد (11 شباط 2024)، عن قرب افتتاح 50 مشروعا تربويا جديدا في محافظة ميسان.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم قرب اعلان افتتاح 50 مشروعا تربويا جديدا ضمن خطة وتخصيصات محافظة ميسان لعام 2023 وذلك في إفتتاح محافظ ميسان علي دواي لازم ومدير عام التربية جواد كاظم سلطان الصگري مدرسة نموذجية في منطقة الألف دار التابعة الى مركز المحافظة إضافة الى قاعتين امتحانيتين بحضور نخبة من مديري الدوائر الحكومية والتربوية".

واضاف، أن "المشاريع المفتتحة تتألف المدرسة من ثلاثة طوابق بسعة (18) صفا دراسياً وجناح إداري ومختبرات علمية مع التأثيث الكامل، اما القاعات الامتحانية فكانت الاولى في مدرسة الدجى الإبتدائية وثانوية البتول للبنات حيث بلغت مساحة القاعة الواحدة (250) م2 مؤثثة بالكراسي الجامعية وأجهزة التبريد مع غرفتين للإدارة ومولدة كهربائية سعة 100 كي في مع محولة كهرباء، تلبية للطموحات الحكومية".

وتابع، أن "هذه المشاريع تحمل التسلسل (42،43،44) التي تم افتتاحها خلال عامي (2023_ 2024)".