المؤبد بحق تاجر مخدرات بحوزته 4 الآف قرص مخدر في النجف

2024-02-11 10:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد



أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاحد (11 شباط 2024)، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان ضبط بحوزته اربعة الاف قرص مخدر من مادة امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

والاربعاء الماضي، أصدرت محكمة جنايات النجف، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في المحافظة.

وذكر إعلام القضاء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات".

وأضاف أنه "تم ضبط بحوزة المتهم ما يقارب (كيلو) غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها والتوسط في نقلها وتوزيعها على المتعاطين".

وتابع أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28 / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".