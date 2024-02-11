2024-02-11 10:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصـدرت محكمـة جنايـات كـربلاء، اليوم الاحد (11 شباط 2024)، حكمـين بالحبس الشديد لمدة سنتين بـحـق موظف يعمل في مديرية ماء كربلاء.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن " الموظف زور كتابين رسميين لغرض كفالة مواطن معنونة إلى مؤسسة السجناء السياسيين"، مبيناً أن "العقوبتين تنفذ بالتعاقب".

وأضاف، أن "الحكـمين صدرا اسـتناداً لأحكـام المـادة 298 بدلالة المادة (289) من قانون العقوبات".

وفي وقت سابق، اليوم الاحد، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق ثلاثة مدانين عن جريمة انتحال صفة مالكة عقار مقيمة خارج البلاد.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة حكمت على المدانين الثلاثة عن جريمة قيامهم انتحال صفة مالكة العقار الذي تعود ملكيته الى احد أبناء الطائفة المسيحية والمتواجدة حاليا في اميركا وتزوير المعاملة ونقل ملكيتها باسم احد المتهمين وبيعها الى اشخاص اخرين".

وأضاف، أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 290 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".